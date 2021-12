Si accende uno skyline di luci per il porto di Trani

Quello di Trani è uno dei porti più belli d'Italia, non c'è dubbio: e da ieri sera, a sottolinearne la bellezza, una sottile linea luminosa ne disegnerà il profilo."Mille luci nel borgo" è nato sul proposta dell'associazione turistico-culturale "incanto".L'installazione dell'impianto luminoso interessa gli immobili ubicati nel tratto tra piazza Quercia (angolo via Statuti Marittimi) e via Statuti Marittimi (fino alla chiesa di Ognissanti).Sono state scontornate tutte le facciate dei palazzi che circoscrivono l'area portuale, un elegante allestimento realizzato con un filo di lampade led a luce calda a sottolineare l'iconico panorama delineato dagli edifici che si affacciano lungo via Statuti Marittimi, un effetto straordinario, visibile da chiunque e, ovviamente, anche dal mare.L'allestimento, proposto da Incanto per le festività natalizie, in realtà diventa un'attrattiva permanente. L'allestimento è stato realizzato e consegnato alla Città di Trani che sarà libera, una volta terminato il periodo delle feste, di poter accendere la scenografia luminosa in qualsiasi occasione.