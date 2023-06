Si affaccia sul lungomare ma la ringhiera è sganciata: grande spavento per una cittadina tranese

Una passeggiata con i due cagnolini poteva trasformarsi in una tragica fatalità per Isabella, una cittadina tranese che questa mattina, appoggiatasi a un tratto di ringhiera sul lungomare nei pressi della ex sciala Torelli, è dovuta ricorrere a una enorme prontezza di riflessi poiché quel pezzo di ringhiera non era fissata all'asfalto ed era sganciata dagli altri elementi.La giovane ha segnalato il pericolo non solo alla Polizia locale, prontamente intervenuta a transennare l'area, ma anche al Movimento Articolo 97, che da anni denuncia la grave situazione nella quale versa gran parte delle ringhiere affacciate sul mare, a partire da quelle della Villa Comunale. " È una situazione incresciosa che davvero dovrebbe costituire una priorità per l'Amministrazione": così il segretario del Movimento, Raffaele Covelli, che è intervenuto sul posto e ha concluso: " Oggi è andata bene, davvero per un soffio, a sentire la testimonianza di Isabella, davvero profondamente scossa per quanto accaduto: ma vogliamo aspettare che debba scappare il morto per fare il rimedio a questa situazione?"