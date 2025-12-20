Si conclude con Prokof’ev la stagione concertistica “Armonia Naturali” della Fondazione “Aldo Ciccolini”

Nella giornata di ieri si è conclusa la stagione concertistica "Armonie Naturali" della Fondazione "Aldo Ciccolini OdV – ETS", con l'esecuzione integrale delle nove sonate di Prokof'ev da parte della classe di allievi del direttore artistico della fondazione, il maestro Alfonso Soldano. Il concerto è stato eseguito in due parte: la prima nella mattinata a partire dalle ore 11:00 e la seconda parte alle ore 20:00 a Palazzo "Discanno", una cornice ormai rinomata nella città di Trani, ospite – oltretutto – del gran coda della Fondazione.I nove giovani talenti si sono confrontati con l'interpretazione di uno degli esponenti del panorama musicale novecentesco più enigmatico dal punto di vista musicale e più ostica da quello tecnico. Nove promesse della musica pugliese e italiana che rispondono ai nomi di Carmela Scarpa, Margherita Cavallo, Chiara Caposeno, Cristiano Cataldo, Angela Chiarieri, Michael Berardi, Monika D'Ermo, Federica Iacovelli e Lisa Klinkova e che si proiettano nel panorama internazionale grazie all'esperienza di registrazione in studio per un'etichetta internazionale.Il Maestro Alfonso Soldano ha espresso grande soddisfazione per la chiusura di questa prima stagione concertistica, sostenendo con convinzione la volontà di rendere partecipi i giovani e giovanissimi talenti, così come volle il compianto Maestro Ciccolini a suo tempo. Aldo Ciccolini amava profondamente le nuove generazioni, e cercò in vita di trasmettere loro l'amore per la musica.Sulla conclusione della stagione il Maestro Soldano afferma: "Non potevano fare una chiusura diversa; abbiamo avuto grandi nomi internazionali, eventi unici, ormai istituzionali (come il "Nessun dorma"), prime, una varietà infinita e non solo classica, ma dovevo concludere con Prokof'ev e dovevo concludere con i giovani perché i giovani son il futuro dell'arte, della nostra italianità, rappresentano il nostro bacino più prezioso. Quindi, "Armonie Naturali", questa stagione in collaborazione con il Ministero della Cultura, si conclude con l'esecuzione più unica che rara della mia scuola pianistica: l'integrale delle sonate di Prokof'ev, sul gran coda della Fondazione, pubblicata da un'etichetta internazionale inglese che è la "Divine Art Recordings Group". Questi nove giovani artisti si cimenteranno con un repertorio che dà la dimensione di un musicista, così complesso e raramente affrontato".Gli stessi giovani pianisti hanno espresso la propria soddisfazione per quest'esperienza unica nel suo genere, sottolineandone la valenza sia dal punto di vista artistico che discografico: "Sicuramente, il fatto di esserci confrontati con un repertorio così importante e complesso e aver avuto l'opportunità di incidere, è stata un'esperienza di crescita invidiabile e importantissima per noi che ci apprestiamo ad entrare nell'ambito del professionismo", afferma Federica Iacovelli, tra i talenti più promettenti del momento.