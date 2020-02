Si conclude con successo la mostra d’arte organizzata da Giuseppe Soldano con Domenico Corraro

Si è concluso venerdì 14 febbraio, in occasione della giornata del San Valentino, con immenso successo la mostra d'arte all'interno del Bar Pantheon voluta da Giuseppe Soldano con la collaborazione di Domenico Corraro. Secondo Giuseppe Soldano questo «è un modo sia per sensibilizzare l'arte ma anche per valorizzare la nostra Città. Amo il mio lavoro e cerco di accogliere i miei clienti in un clima sempre più raffinato e coinvolgente.Apprezzo molto, continua Domenico Corraro, che vi siano cittadini interessati a vivere un'esperienza diversa all'interno di una caffetteria e che nella Città di Trani si respiri una spontanea atmosfera che vada in qualche modo a coinvolgere tutte le generazioni.In un periodo storico così complesso e difficoltoso per tutti, forse, un pizzico di arte può cercare di rendere meno buie le giornate di tutti. Il nostro obiettivo è quello di spingere le varie attività commerciali ad adottare un modello internazionale, specie per le caffetterie, un modello parigino.Ritengo doveroso, continua Giuseppe Soldano, ringraziare gli artisti che hanno contribuito a rendere indimenticabile questa giornata».Marianna Schiaroli, Saverio Guglielmi, Riccardo Ferrante, Maja, Carmine Rosselli, Anna Minervino, Antonio di Gregorio, Vincenzo Posa.