Si riunirà nel pomeriggio il consiglio comunale: 15 punti all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato per oggi giovedì 22 dicembre alle ore 15 in prima convocazione (seconda convocazione fissata per martedì 27 dicembre alle ore 10) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Trattazione interrogazioni ed interventi preliminari2) Approvazione piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) del Comune di Trani3) Modificazione del regolamento di cui alla deliberazione commissariale n. 26 del 09.04.2015 per l'inclusione del chiosco ottocentesco in stile liberty e la cassa armonica in villa comunale4) Revisione ordinaria delle società partecipate possedute al 31.12.20215) Suddivisione maglia Bs.Bd/16 del PUG di Trani, contrada Alberolongo fg. 34 p.lle nn. 131, 132., in due sub maglie, Bs.Bd/16a e Bs.Bd/16b6) Suddivisione del comparto Bs.Ad/5 del PUG di Trani, in catasto al fg. n.13, alle p.lle nn. 607 e 98 (frazione di essa), in tre sub comparti, Bs.Ad/5a, Bs.Ad/5b e Bs.Ad/5c7) Acquisizione e accettazione nel patrimonio indisponibile dell'Ente comunale degli immobili oggetto della proposta di transazione della Brick s.r.l. del 25 ottobre 2022 e indirizzo di destinazione d'uso di quota parte di detti immobili in favore dei percorsi di autonomia per persone con disabilitá pnrr missione 5 investimento 1.2 – percorsi di autonomia per persone con disabilitá8) PNRR, missione 5 inclusione e coesione componente 2 infrastrutture sociali famiglie comunità e terzo settore (m5c2), misura 3, investimento 3.1 sport e inclusione sociale finanziato dall'Unione europea Next Generation Eu. Approvazione localizzazione9) Proposta di variante al piano particolareggiato "Piano di zona ex-lege 167/62 – aree individuate nel contratto di quartiere Sant'angelo – suddivisione unità di minimo intervento umi-8". Modifiche10) Pinqua costa nord, finanziato dall'Unione europea Next Generation Eu". Approvazione del progetto definitivo – dichiarazione della pubblica utilità preordinata all'esproprio.11) Elezione dei consiglieri comunali facenti parte della delegazione di parte comunale del comitato di coordinamento per il controllo societario12) Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della società CSF costruzioni & servizi s.r.l13) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 759/2022 del Giudice di pace di Trani in favore di -omissis-14) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 1446/2022, resa dalla prima sezione del Tar Puglia nel giudizio 722/2022 reg. ric. Refusione spese del giudizio. Creditori - omissis15) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 1468/2022 del Tar Puglia