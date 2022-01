"Si saldi chi può"! Iniziate anche a Trani le vendite con i tanti attesi ribassi

Salvarsi da ribassi truffaldini, è vero, ma la gran parte degli esercenti tranesi realizza saldi autentici, con una percentuale sul prezzo intero ben indicata sul cartellino.Ciò non toglie che fare acquisti con oculatezza e attenzione evita problemi di restituzione e rimpianto di scelte avventate.Fiducia in una boccata d'ossigeno per i commercianti esprime Mino Acquaviva, presidente della Confcommercio di Trani: "È vero che i negozianti hanno lavorato un po' durante queste feste natalizie; ma è anche vero che smaltire la crisi dovuta alla pandemia che ancora realizza i suoi effetti è cosa ancora lontana da venire per la gran parte di essi".C'è anche da considerare la spietata concorrenza che le vendite on-line realizzano con i piccoli negozi: la raccomandazione è di cercare di privilegiare gli acquisti di prossimità non dando per scontato che l'acquisto via Internet sia sempre più conveniente; e soprattutto sapendo che toccare, provare, indossare un capo non solo consente di fare scelte buone ma anche di contribuire a una ripresa economica dell'intero territorio.