Si staccano calcinacci da un edificio in via Giacinto Francia: nessun danno

Un frammento di cornicione è precipitato sul marciapiede in via Giacinto Francia nel pomeriggio di lunedì 21 giugno. Il distacco dei calcinacci è avvenuto da un edificio senza provocare fortunatamente danni alle auto in sosta o ai pedoni di passaggio. Il marciapiede è stato transennato in attesa che l'amministratore condominiale disponga la messa in sicurezza del caseggiato.