Attualità
Sicurezza, coraggio e legalità: la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo a Margherita di Savoia
La cerimonia si è svolta con una grande partecipazione da parte dei cittadini e delle autorità religiose, civili e militari
Trani - martedì 30 settembre 2025 10.43
Ieri la comunità di Margherita di Savoia si è riunita in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Il Santo, simbolo di coraggio e giustizia, incarna la missione quotidiana della Polizia di Stato, impegnata a garantire il rispetto delle leggi, la sicurezza dei cittadini e la protezione dei più fragili.
Alle ore 17 si è svolta la Santa Messa in piazza Libertà presieduta da Don Matteo Martire, organizzata dalla Questura di Barletta-Andria-Trani, in collaborazione con il Comune di Margherita di Savoia, la Provincia Bat e le Terme di Margherita, a cui hanno preso parte autorità civili, religiose e militari, oltre che numerosi cittadini.
«Siamo orgogliosi e felici - ha dichiarato l'assessore al turismo di Margherita di Savoia, Francesca Santobuono - di poter ospitare a Margherita la commemorazione di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato e di aver potuto accogliere la richiesta che ci è pervenuta dalla Questura di Barletta-Andria-Trani. La comunità salinara nutre nei confronti di San Michele una grande e sincera devozione, testimonianza della celebrazione che ieri ha avuto luogo a Torre Pietra. San Michele Arcangelo è stato proclamato patrono della Polizia di Stato da Papa Pio XII il 29 settembre 1949: alla base di questa scelta vi è la figura di San Michele, quale difensore del bene contro il male, in perfetta sintonia con la missione della Polizia di assicurare il rispetto delle leggi e la sicurezza dei cittadini. C'è un concetto che preme ribadire, anche per sottolineare la forte vicinanza dello Stato in questo territorio provinciale: nei mesi scorsi abbiamo passato momenti difficili ma i riscontri tempestivi e concreti che sono arrivati da parte delle Forze dell'Ordine rafforzano in noi la convinzione che sarà la cultura della legalità a prevalere su tutto».
Al termine della celebrazione, dopo l'intervento del Questore della Bat Alfredo Fabbrocini e del Prefetto della Bat Silvana D'Agostino, si è svolta la cerimonia di consegna delle Medaglie di Commiato al personale in quiescenza. In seguito, c'è stata l'esibizione musicale del "New Chorus".
«Oggi in particolare - ha sottolineato il Prefetto della Bat, Silvana D'Agostino - voglio ringraziare la Polizia di Stato per tutti i sacrifici che compie ogni giorno. Purtroppo questa città è stata quest'estate teatro di brutti episodi che abbiamo cercato di contrastare in tutti i modi, ma credo che ci siamo riusciti. Credo molto che il bene prevalga sul male, quindi riusciremo anche in questa città a portare tranquillità e sicurezza ed è per questo che il Questore, con mio tanto piacere, ha voluto portare qui questa cerimonia religiosa molto sentita dalle Forze di Polizia, che ci garantiscono libertà e sicurezza con grande coraggio e di questo dobbiamo essere grati».
Ieri, in piazza Libertà, sono stati inoltre allestiti vari stand informativi della Polizia di Stato, all'interno dei quali è stato possibile vedere da vicino i mezzi e le attrezzature in uso agli operatori e guidare un'Alfa Romeo ed una moto d'acqua della Polizia, grazie ai simulatori a disposizione per l'occasione.
Alle ore 17 si è svolta la Santa Messa in piazza Libertà presieduta da Don Matteo Martire, organizzata dalla Questura di Barletta-Andria-Trani, in collaborazione con il Comune di Margherita di Savoia, la Provincia Bat e le Terme di Margherita, a cui hanno preso parte autorità civili, religiose e militari, oltre che numerosi cittadini.
«Siamo orgogliosi e felici - ha dichiarato l'assessore al turismo di Margherita di Savoia, Francesca Santobuono - di poter ospitare a Margherita la commemorazione di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato e di aver potuto accogliere la richiesta che ci è pervenuta dalla Questura di Barletta-Andria-Trani. La comunità salinara nutre nei confronti di San Michele una grande e sincera devozione, testimonianza della celebrazione che ieri ha avuto luogo a Torre Pietra. San Michele Arcangelo è stato proclamato patrono della Polizia di Stato da Papa Pio XII il 29 settembre 1949: alla base di questa scelta vi è la figura di San Michele, quale difensore del bene contro il male, in perfetta sintonia con la missione della Polizia di assicurare il rispetto delle leggi e la sicurezza dei cittadini. C'è un concetto che preme ribadire, anche per sottolineare la forte vicinanza dello Stato in questo territorio provinciale: nei mesi scorsi abbiamo passato momenti difficili ma i riscontri tempestivi e concreti che sono arrivati da parte delle Forze dell'Ordine rafforzano in noi la convinzione che sarà la cultura della legalità a prevalere su tutto».
Al termine della celebrazione, dopo l'intervento del Questore della Bat Alfredo Fabbrocini e del Prefetto della Bat Silvana D'Agostino, si è svolta la cerimonia di consegna delle Medaglie di Commiato al personale in quiescenza. In seguito, c'è stata l'esibizione musicale del "New Chorus".
«Oggi in particolare - ha sottolineato il Prefetto della Bat, Silvana D'Agostino - voglio ringraziare la Polizia di Stato per tutti i sacrifici che compie ogni giorno. Purtroppo questa città è stata quest'estate teatro di brutti episodi che abbiamo cercato di contrastare in tutti i modi, ma credo che ci siamo riusciti. Credo molto che il bene prevalga sul male, quindi riusciremo anche in questa città a portare tranquillità e sicurezza ed è per questo che il Questore, con mio tanto piacere, ha voluto portare qui questa cerimonia religiosa molto sentita dalle Forze di Polizia, che ci garantiscono libertà e sicurezza con grande coraggio e di questo dobbiamo essere grati».
Ieri, in piazza Libertà, sono stati inoltre allestiti vari stand informativi della Polizia di Stato, all'interno dei quali è stato possibile vedere da vicino i mezzi e le attrezzature in uso agli operatori e guidare un'Alfa Romeo ed una moto d'acqua della Polizia, grazie ai simulatori a disposizione per l'occasione.