Sicurezza, coraggio e legalità: la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo a Margherita di Savoia

Ieri la comunità di Margherita di Savoia si è riunita in occasione dei. Il Santo, simbolo di coraggio e giustizia, incarna la missione quotidiana della Polizia di Stato, impegnata aAlle ore 17 si è svolta lapresieduta daorganizzata dalla, in collaborazione con il, a cui hanno preso parte autorità civili, religiose e militari, oltre che numerosi cittadini.«Siamo orgogliosi e felici - ha dichiarato- di poter ospitare a Margherita la commemorazione di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato e di aver potuto accogliere la richiesta che ci è pervenuta dalla Questura di Barletta-Andria-Trani. La comunità salinara nutre nei confronti di San Michele una grande e sincera devozione, testimonianza della celebrazione che ieri ha avuto luogo a Torre Pietra. San Michele Arcangelo è stato proclamato patrono della Polizia di Stato da Papa Pio XII il 29 settembre 1949: alla base di questa scelta vi è la figura di San Michele, quale difensore del bene contro il male, in perfetta sintonia con la missione della Polizia di assicurare il rispetto delle leggi e la sicurezza dei cittadini. C'è un concetto che preme ribadire, anche per sottolineare la forte vicinanza dello Stato in questo territorio provinciale: nei mesi scorsi abbiamo passato momenti difficili ma i riscontri tempestivi e concreti che sono arrivati da parte delle Forze dell'Ordine rafforzano in noi la convinzione che sarà la cultura della legalità a prevalere su tutto».Al termine della celebrazione, dopo l'intervento dele del, si è svolta la. In seguito, c'è stata l'esibizione musicale del«Oggi in particolare - ha sottolineato- voglio ringraziare la Polizia di Stato per tutti i sacrifici che compie ogni giorno. Purtroppo questa città è stata quest'estate teatro di brutti episodi che abbiamo cercato di contrastare in tutti i modi, ma credo che ci siamo riusciti. Credo molto che il bene prevalga sul male, quindi riusciremo anche in questa città a portare tranquillità e sicurezza ed è per questo che il Questore, con mio tanto piacere, ha voluto portare qui questa cerimonia religiosa molto sentita dalle Forze di Polizia, che ci garantiscono libertà e sicurezza con grande coraggio e di questo dobbiamo essere grati».Ieri, in piazza Libertà, sono stati inoltre, all'interno dei quali è stato possibilee guidare un'Alfa Romeo ed una moto d'acqua della Polizia, grazie ai simulatori a disposizione per l'occasione.