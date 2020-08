Sicurezza e legalità, Piazzolla: «Giorni di svolta per il nostro territorio»

"Sicurezza e legalità sono due aspetti fondamentali per una società che vuole vivere nel rispetto delle regole e del prossimo, e garantire a tutti i cittadini una vita serena in ambito lavorativo e privato. Il lavoro instancabile delle Forze dell'Ordine è imprescindibile per un territorio, il nostro, che vuole rinascere anche attraverso la lotta alla criminalità organizzata: in questo senso, auguro un buon lavoro al dott. Pellicone per l'importante incarico nella nostra provincia". Lo afferma in una nota l'avv. Rossella Piazzolla, candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente, in riferimento alla nomina del dott. Roberto Pellicone come primo Questore e responsabile dell'ordine pubblico nella provincia di Barletta-Andria-Trani."Per il nostro territorio è un periodo di svolta sotto il profilo della legalità - prosegue Piazzolla - anche per quanto riguarda un presidio importante dello Stato come la Questura di Andria, che dovrebbe essere pronta entro la fine dell'anno. Senza dimenticare la sottoscrizione dei Patti per la Sicurezza Urbana per le città di Trani, Barletta e Bisceglie: un passaggio importante che garantirà una maggiore presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio provinciale, rafforzando la prevenzione e il controllo del territorio con sistemi di videosorveglianza collegati alle centrali operative delle Forze di Polizia. Azioni da cui passa una rinascita del nostro territorio dal punto di vista della sicurezza e del rispetto delle regole, che contribuiscono ad accrescere lo sviluppo sociale ed economico di una società e devono essere fortemente sentite non solo dalle Forze dell'Ordine, ma da tutti i cittadini. Lo Stato non fa mai mancare la sua risposta e il suo intervento nei confronti della criminalità organizzata, ma i riflettori sul tema della legalità devono essere sempre accesi da parte della società civile, che spesso ha dimostrato di saper reagire con coraggio e determinazione", conclude Piazzolla.