Sicurezza in città, il sindaco Bottaro: «Chiederò al Prefetto maggiore presenza di uomini e mezzi per il controllo del territorio»

"Chiederò al Prefetto che la nostra città sia trattata come una "città turistica" anche dal punto di vista dell'ordine pubblico: l'aumento vertiginoso delle presenze che si registra soprattutto in estate fa scaturire la necessità di una maggiore attività di controllo, di uomini e di mezzi sul nostro territorio cittadino, in centro e in periferia": il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, così commenta la situazione venutasi a creare dopo la "raffica" di episodi criminosi dell'ultimo periodo, in particolare le aggressioni fra ambulanti verificatesi sul porto, fra la gente, che hanno determinato una sempre maggiore percezione di "insicurezza" fra la gente non solo del luogo."Ho chiesto ai vertici del Comando della Polizia Municipale-Locale di verificare e fare ordine per tutte le autorizzazioni presenti per il commercio ambulante, ma credo che al di là della questione amministrativa, certamente importante, per ciò che è accaduto nei giorni scorsi si tratti di una questione di ordine pubblico, il cui compito sinceramente non possiamo demandare alla Polizia Locale: per questo ho chiesto alla Prefettura un Tavolo sulla sicurezza e l'ordine pubblico. In quella sede chiederò con fermezza che la nostra città, tra l'altro capoluogo di provincia, sia trattata come una città turistica, dove soprattutto in estate sono necessarie maggiori presenze di uomini e mezzi, e di controlli. Gli episodi di violenza che si sono verificati purtroppo negli ultimi giorni sono da ascriversi a qualcosa di diverso dalla semplice "lotta" per un posteggio per bancarelle ambulanti. E Trani e i tranesi, ma anche i turisti e gli operatori del settore, non possono e non devono soffrire di questa situazione che penalizza la collettività".