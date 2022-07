Sigfrido Ranucci a Trani : "Non perdete il museo delle macchine per scrivere!"

Innamorato di Trani ma anche del Museo delle macchine per scrivere, che aveva già visitato l'anno scorso, il celebre giornalista e conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci - di passaggio in Città - si è voluto fermare nel sede del Polo Museale per ammirare, studiare, emozionarsi nuovamente di fronte alle macchine per scrivere che sono straordinari reperti di memoria storica del secolo scorso .Tanto entusiasta da aver dedicato un post sulla sua pagina Facebook nella quale, insieme a una galleria fotografica in cui ritrae alcuni tra i pezzi più prestigiosi, appare sorridente anche accanto al direttore del museo, Graziano Urbano.Una presenza, è il caso di dire, di spessore , che presenta una Trani non semplicemente bella ma anche ricca di stimoli culturali e di conoscenza che varrebbe la pena coltivare sempre di più."Il meraviglioso museo delle macchine per scrivere di Trani. Una tappa da non perdere. Dalla macchina più antica, a quelle usate nelle zone di guerra. Da quella in dotazione all'agente segreto di sua maestà la regina, 007, a quella usata dai nazisti con il lugubre tasto SS, o l'IBM usata dai brigatisti per le lettere di Aldo Moro. Un esempio unico in Italia, tra i pochissimi al mondo, che si sostiene tra l' indifferenza di politica e istituzioni solo grazie alla dedizione e passione del suo Direttore Graziano Urbano e soprattutto agli investimenti del suo ideatore: il cavaliere Natale Pagano. Si tratta di un ex Olivetti che ha investito milioni per raccogliere macchine in tutto il mondo ognuna delle quale nasconde un'incredibile storia. Se oggi è possibile conoscerle è grazie alla sua immensa passione, visione e forse follia."