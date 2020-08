“Sinergie Speciali”, giovedì approfondimento dell’Istituto Moravia e Centro didatticaMente su DSA e BES

Si tratta di un approfondimento dedicato alle strategie educative e ai percorsi didattici per gli studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali) e DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento).In vista della ripresa della vita scolastica, l'Istituto Moravia di Trani, centro privato che si occupa dal 1993 di educazione, formazione e corsi di preparazione, in collaborazione con il Centro didatticAmente, ha organizzato un appuntamento aperto al pubblico (in rispetto delle norme anti Covid-19) per esplorare in maniera approfondita i metodi educativi, con un focus specifico su DSA e BES.L'incontro, che si svolgerà giovedì prossimo, 27 agosto, alle ore 20 a Trani, presso l'Auditorium "San Luigi" in Piazza Mazzini, sarà coordinato dai dirigenti dell'Istituto Moravia, Gianni Lotito e Terry Boccuzzi. Interverranno come relatrici la dott.ssa Annamaria Palumbo e la dott.ssa Gaia Prudente, specializzate in strategie educative per DSA e BES: nei loro interventi si tratterà della centralità del ruolo della scuola nel percorso di vita dei ragazzi e dell'efficienza collaborativa tra insegnanti ed educatori.