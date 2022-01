Situazione contagi nelle carceri: a Trani 7 agenti di Polizia penitenziaria affetti da Covid

"Fortemente preoccupati per la situazione contagi che si sta registrando nelle carceri italiane": Domenico Mastrulli, segretario generale nazionale Fs Cosp, commenta i dati sui contagi e sui vaccini all'interno degli istituti di pena."Ecco i dati: in talia su 44.000 detenuti 2625 sono risultati contagiati da covid-19; 14 detenuti ricoverati in ospedali esterni.Polizia penitenziaria e dipendenti civili funzioni centrali: su 34.000 unita' 1.646 positivi, di cui 1.572 poliziotti e 74 civili. Su 34.000 poliziotti risultano 26.510 poliziotti vaccinati a cui si aggiungono circa 3000 civili: restano circa 10.000 poliziotti non ancora vaccinati, di questi quasi 100 sospesi dal servizio per non vaccinazione".Ma veniamo ai dati che riguardano il carcere di Trani: "Nel carcere trani maschile sono stati registrati 7 agenti affetti da covid . In Puglia 9 a Bari, 4 a Brindisi, 1 a Foggia, 24 a Lecce, 4 a Lucera, a Taranto 14, a Turi 2. Questo significa che sul totale di agenti in Puglia ci sono 71 unità fuori servizio per contagio".Situazione contagi fra detenuti: "A Trani non si registrano contagi fra i detenuti. In Puglia 146, di cui 76 a Bari, 1 a Brindisi, 2 l a Lecce, 2 a Lucera, 3 a San severo, 47 a Taranto (tutti asintomatici)".La Federazione sindacale Cosp "chiede al ministro – conclude Mastrulli - se dobbiamo ancora attendere che qualcuno si svegli a Roma e nei provveditorati e si inizi a tutelare ai sensi 81/2008 (legge sicurezza luoghi lavoro) donne e uomini a rischio. Siamo fortemente preoccupati, dato che non sono state ancora consegnate le mascherine previste per legge ffp2 ma che continuano a dare mascherine targate china: l'amministrazione sulla sicurezza e salubrità è arretrata di 30 anni".