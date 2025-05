Sogni Blu: Trani celebra i 70 anni del Rotary Club

Alle 18:45 spazio alla seconda tavola rotonda, "I service del Rotary Club di Trani"*, con gli interventi di Sabino Chieco, Riccardo Infante e Angela Tannoia.

Alle 19:30, la terza sessione darà voce al tema "Le donne nel Rotary Club di Trani", con le testimonianze di Carla D'Urso, Elisabetta Rutigliano e Roberta Rutigliano. Un momento di riflessione sull'importanza della parità di genere anche nelle realtà associative.

Le conclusioni sono attese per le 20:15, affidate a Lino Pignataro, prima della conviviale con ospiti presso Palazzo San Giorgio, a partire dalle 20:30.

Il programma si arricchirà anche con un secondo appuntamento: domenica 26 maggio alle ore 19:00 presso lo Sporting Club, per proseguire le celebrazioni in un clima di festa e condivisione.

Una due giorni che unisce memoria storica e visione futura, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra il Rotary Club e la comunità tranese, nel segno di quei "sogni blu" che da 70 anni alimentano il servizio e l'amicizia.

