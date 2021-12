Solidarietà a don Enzo: per Sinistra Italiana "è la punta dell’iceberg di una situazione tristemente nota"

Ovviamente il tema della "sicurezza" è molto ampio e "ha diverse sfaccettature: prevenzione, controllo del territorio, educazione. Sinistra Italiana propone delle azioni concrete, come la creazione di una equipe di strada di prevenzione costituita da professionisti (educatori, peer educator, assistenti sociali e psicologi) o la creazione di convenzioni per la prevenzione in merito di violenza tra scuole e attori sociali. Nelle more di reperire fondi ministeriali o regionali, l'amministrazione deve esprimere un indirizzo politico chiaro che crei le basi per una programmazione pluriennale in campo sociale e culturale".

Solidarietà per Don Enzo. Viene da "Sinistra Italiana" ed è la prima comunicata ufficialmente da un partito o gruppo politico. Che, con Luca Morollo, sottolinea: "L'aggressione subita da Don Enzo è la punta dell'iceberg di una situazione tristemente nota. Tutti i giorni la cronaca riporta episodi di violenza e microcriminalità, che preoccupano i cittadini tranesi e tutti gli attori sociali. Siamo tutti testimoni oculari di questa degenerazione sociale, in primis come cittadini, ma anche come amministratori. Ognuno in base al proprio ruolo ha delle responsabilità e una possibilità d'agire".