Solidarietà al popolo ucraino: il monitor del supermercato Dok diventa un cuore giallo e blu

Da oggi il monitor all'esterno del supermercato DOC all'incrocio tra Corso Imbriani e Corso Vittorio Emanuele è dedicato al popolo ucraino, con una bandiera che colora un cuore grande: quello che accomuna una umanità che non deve avere frontiere né tantomeno essere divisa dalle guerre.Un piccolo grande segnale di fratellanza, visto che in questo momento è decisamente difficile capire come intervenire maniera concreta, da una grande azienda che ha i suoi uffici a Trani e che magari oggi sta facendo sentire meno soli gli ucraini che abitano la città.