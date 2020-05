Solidarietà alla Madonna di Fatima, i militari della "Lolli Ghetti" donano pacchi di alimenti

6 foto 9° Reggimento fanteria Bari

I militari del 9° Reggimento fanteria Bari, reparto alle dipendenze della Brigata "Pinerolo", hanno donato numerosi pacchi di generi alimentari di prima necessità non deperibili alla parrocchia del santuario della Madonna di Fatima a Trani. Nel pomeriggio di ieri, infatti, i militari della caserma "Lolli Ghetti" hanno consegnato i beni da devolvere ai ragazzi che alloggiano presso l'Istituto Antoniano Maschile dei Padri Rogazionisti e per le famiglie che si trovano in situazione di necessità. Nonostante gli impegni istituzionali che vede il reggimento attualmente impegnato dell'operazione "strade sicure", "terra dei fuochi" e emergenza covid 19 in Campania, gli uomini e le donne del 9° reggimento, non hanno esitato nel dimostrare l'altissimo spirito di altruismo e solidarietà nei confronti della comunità.Anche questo atto di sensibilità e generosità rientra nelle numerose attività promosse da tutti i soldati della Brigata Meccanizzata "Pinerolo" già impegnati a fronteggiare, come i colleghi in tutta Italia, la crisi in atto anche nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure" in collaborazione con le forze dell'ordine e nel trasporto dei dispositivi di protezione individuale in concorso con le Protezioni Civili di Puglia e Basilicata.