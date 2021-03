Sono semplici contenitori in plastica, raccoglitori di acqua piovana

Da un incaricato dai proprietari del fondo agricolo riceviamo una nota esplicativa della vicenda."Apprendo solo oggi quanto pubblicato sul vs sito al titolo "Rifiuti speciali di dubbia origine rinvenuti nell'agro di Trani" che riporta, in maniera errata e falsa la presenza di rifiuti speciali in un terreno tranese di proprietà (omissis).In realtà quei contenitori (di semplice plastica e a chiusura ermetica) sono in parte vuoti ed in parte contengono semplice acqua piovana utilizzata per irrigare i campi.A causa di una grande nevicata di un paio di anni fa parte del muro del casolare di campagna cedette ed oggi tali contenitori sono "a vista" dei tanti soggetti che incuranti di entrare in "proprietà privata" anche a causa dei furti da ignoti perpetuati (porte, cancelli, portoni e inferriate).A questi danni oggi si aggiunge la beffa di vedersi accusare di detenere rifiuti speciali e potenzialmente pericolosi in maniera impropria. Questo ha come aggravante che tale denuncia pare pervenga da pubblici ufficiali che hanno svolto (male ed senza alcuna regola di trasparenza e contraddittorio) il proprio lavoro muovendo false ed infamanti accuse.Pertanto vi invito a corregge senza ulteriori indugi tali articoli facendo salve ogni possibili azioni a tutela dell'onore e dell'immagine dei proprietari del fondo. Per il futuro si invita ad una verifica delle proprie fonti".