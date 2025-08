Sosta selvaggia o divieto abusivo? Il Consigliere Vito Branà chiede chiarimenti su Piazzale Chiarelli

Oggetto: richiesta chiarimenti in merito a quanto avvenuto in data 01/08/2025 nella zona del Piazzale Chiarelli in merito all'affissione di avvisi del Comune di Trani di divieto di sosta.

Il sottoscritto Vito Branà in qualità di consigliere comunale del movimento cinque stelle, con riferimento a quanto in oggetto chiede chi abbia autorizzato l'affissione di diversi avvisi di divieto di sosta per i giorni 2/3/4 agosto (dalle ore 16 alle ore 23) appesi lungo il perimetro di Piazzale Chiarelli e l'apposizione del nastro bianco e rosso per delimitare il perimetro. E' diventato di dominio pubblico il fatto che il disagio creato da questi divieti è stato notevole soprattutto per i residenti e ancor di più perché è avvenuto in concomitanza della nostra Festa Patronale. Se non è stato autorizzato dagli uffici preposti, chiedo se sono statI fatti gli accertamenti del caso e sanzionato chi in maniera "abusiva" ha fatto ciò. Inoltre alcune macchine che sopraggiungevano in suddetta zona in data 2 agosto avevano sul loro cruscotto la dicitura "PARCHEGGIO RISERVATO LUNGOMARE CHIARELLI SABATO 2 AGOSTO 2025". Ritengo che se ciò sia avvenuto non per un evento PUBBLICO ma per "agevolare" una qualsivoglia attività PRIVATA, sia un evento GRAVE che non debba ripetersi più nella nostra città. Tutto ciò premesso INTERROGA L'ASSESSORE AL RAMO Ai sensi dell'art. 25 del regolamento del consiglio comunale, In merito a tutto quanto riportato in narrativa.