Sostegno familiare: approvata la graduatoria provvisoria

Graduatoria provvisoria Documento PDF

È on line la graduatoria provvisoria relativa alla misura regionale "sostegno familiare" in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza approvata con determina dirigenziale 206 del 22 febbraio 2024.Gli interessati possono prenderne visione per verificare l'esito istruttorio della domanda presentata utilizzando il proprio codice pratica.Decorsi 30 giorni di pubblicazione della graduatoria provvisoria, termine utile per raccogliere eventuali ricorsi, si procederà con la pubblicazione della graduatoria definitiva.In allegato la graduatoria provvisoria.