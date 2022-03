Sostegno psicologico e sportello autismo, due incontri per la scuola Baldassarre

Due interessanti incontri nelle prossime settimane: la mancanza di comunicazione e la difficoltà di chiedere aiuto per paura di essere giudicati o non compresi, come affrontarle, ma soprattutto come sostenere e aiutare gli adolescenti nella loro crescita. Sono i temi dell'incontro-dibattito, aperto a genitori e docenti, organizzato dalla Scuola secondaria statale di I grado "Gen. Ettore Baldassarre", martedì 15 marzo alle ore 17.30, nella sala Ronchi della Biblioteca comunale "G. Bovio" di Trani.Interverranno il Dirigente scolastico, Marco Galiano, l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Trani, Francesca Zitoli, l'assistente sociale del Comune di Trani, Graziana Martino, lo psicologo Fabrizio Lampugnano, la responsabile del progetto "Città dell'Infanzia", Serena Gisotti. Modera la professoressa Paola Mauro.L'incontro sarà anche l'occasione per illustrare le attività di supporto e il monitoraggio in itinere del progetto "Sportello d'ascolto psicologico", promosso nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa della Scuola "Baldassarre".Lunedì 4 aprile alle ore 17, nella sala Ronchi della Biblioteca comunale "G. Bovio" di Trani verrà inaugurato lo Sportello per l'Autismo. Si tratta di un servizio di consulenza, erogato dalla Scuola secondaria statale di I grado "Gen. Ettore Baldassarre", rivolto a docenti e famiglie che desiderano ricevere un supporto educativo- didattico ed organizzativo da parte di psicoterapeuti, genitori esperti e docenti interni formati sulla tematica.Interverranno il Dirigente scolastico, Marco Galiano, il Vicesindaco del Comune di Trani, Fabrizio Ferrante, la neuropsichiatra infantile, Brigida Figliolia, la psicoterapeuta analista del comportamento BCBA, Erica Lacerenza, la Vicepresidente dell'Associazione Time-Aut, Grazia Di Tondo. Modera la professoressa Isabella Stella.- Giovanni Ronco, Responsabile della Comunicazione Istituzionale Scuola Baldassarre