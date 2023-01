Sostituiti i contenitori di deiezioni canine distrutti per i botti di Capodanno

Pronta la reazione di AMIU S.p.A. e Comune di Trani a seguito delle azioni vandaliche con cui, negli ultimi giorni, sono stati divelti dei contenitori di deiezioni canine in vari punti della città. AMIU S.p.A. sta provvedendo a reinstallare i contenitori dove sono stati distrutti per consentire ai cittadini di conferire correttamente i rifiuti e per dimostrare che c'è una risposta ferma per contrastare l'azione dannosa verso la comunità e lesiva dell'arredo urbano."Condanno - dichiara il Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro - questi gesti irresponsabili che arrecano danno alle casse pubbliche e ringrazio pubblicamente AMIU S.p.A. per essere intervenuta tempestivamente nel porre rimedio al disagio causato dalle conseguenze di tali azioni nefaste. Il rispetto della città è alla base di ogni comunità civile e dispiace constatare che si debba continuamente far fronte con attività straordinarie per riparare danneggiamenti del tutto ingiustificati ed ingiustificabili. Mi auguro infine che, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, possano essere individuati i responsabili di tali gesti affinché paghino per quanto accaduto. Sono però convinto che la collaborazione dell'intera cittadinanza sia un presupposto indispensabile per preservare Trani e renderla sempre più bella e attrattiva"."Sono dispiaciuto - dichiara l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Ambrogio Giordano - per quanto accaduto, del fatto che alcuni soggetti approfittino dei giorni di festa per danneggiare attrezzature a disposizione di tutti per l'esecuzione di un servizio pubblico. Colgo l'occasione per ringraziare la stragrande maggioranza della popolazione che invece è collaborativa al massimo e ci consente di operare con proficui risultati. Infine un plauso ai dipendenti di AMIU S.p.A. per il lavoro svolto con grande professionalità durante le festività".