Spiaggia nuova e nuove ringhiere lungo l'insenatura di Santa Maria di Colonna

Mentre la costa nell'insenatura del Monastero si ripasce, lungo la strada sovrastante sono in arrivo le nuove ringhiere a sostituire quelle arrugginite e ammalorate, rovinate dal vento e dalle mareggiate, finite in acqua o eliminate per far posto al cantiere: il Comune ne ha acquistate 9 nuove unità, come si legge in una determina dell'area lavori pubblici su "interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto di lungomare a partire da via Tevere verso la penisola di santa Maria di Colonna, mediante la fornitura e posa in opera di 9 moduli di ringhiera simili agli esistenti". La spesa prevista è di 9mila euro.Si legge infatti nella determina che "… le ringhiere poste nel tratto compreso tra Via Tevere e il Monastero di S.M. di Colonna, sono sottoposte a continui agenti marini, e che pertanto nella quasi totalità risultano corrose e prive dei monconi in ferro di ancoraggio al pavimento poiché arrugginiti; … sono pervenute segnalazioni da parte del Comando di Polizia Locale circa il pericolo derivante dalla mancanza di alcuni moduli di ringhiera, che potrebbero essere di pregiudizio per l'incolumità pubblica; …nelle more di valutare una nuova ipotesi progettuale dell'intero parapetto del tratto di lungomare n questione è necessario intervenire, con la fornita e posa in opera dei moduli di ringhiera mancanti, al fine di ripristinate la messa in sicurezza per i pedoni che transitano su quel tratto di lungomare".Per questi motivi si è deciso di ripristinare il tratto di ringhiera con moduli del tutto simili ai preesistenti per dare continuità al tratto di lungomare, e probabilmente al termine dei lavori che in questi giorni stanno interessando il tratto di costa sottostante verranno posizionate le nuove ringhiere ornamentali.