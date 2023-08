Spinazzola celebra la Salsiccia a punta di coltello

Nel prossimo weekend, il borgo antico di Spinazzola diventa capitale del gusto. Torna infatti la tradizionale, nata su impulso dell'Amministrazione Comunale, che punta a promuovere e valorizzare un'eccellenza gastronomica del territorio. Si tratta della "salsiccia a punta di coltello di Spinazzola", preparata ancora oggi daicon il metodo tradizionale, tramandato per secoli di generazione in generazione.In pratica la salsiccia viene preparata con carne di maiale, proveniente da allevamenti selezionati, tagliata finemente con un coltello in cubetti di circa un centimetro di lato e aromatizzata con sale fino, semi di finocchio provenienti dalla murgia, peperone dolce o piccante in polvere (pepone) e lasciata a riposare per alcune ore affinché la carne si aromatizzi uniformemente e acquisisca quel sapore tipico che la rende unica. Successivamente viene insaccata in budella di maiale per essere consumata fresca o essiccata.Può essere cucinata in diversi modi, direttamente cotta alla brace o accompagnata con patate e funghi cardoncelli, altra tipicità del territorio. Numerose le ricette derivate dalla tradizione contadina, per esempio cotta con uova strapazzate o cucinata al cartoccio sotto cenere o utilizzata per preparare un saporito ragù.La "Festa della Salsiccia di Spinazzola" è un evento promosso dal Comune di Spinazzola ed organizzato nei minimi particolari dalla Proloco di Spinazzola.In programma nei giorni di sabato 2 e domenica 3 settembre, la festa coinvolgerà tutto il centro storico, con a. Oltre a "Sua Maestà" la Salsiccia, gli espositori proporranno ai visitatori degustazioni di formaggi, vino e tutto ciò che di meglio questa terra produce.Durante l'evento previste anche esibizioni di band musicali e Djset, e novità di quest'anno, è la Piazzetta dei bambini dove i protagonisti saranno proprio i più piccoli.La città di Spinazzola è pronta ad accogliere tutti gli amanti delle tradizioni, ma anche un'ottima occasione per far festa a base di buon cibo, bere bene e folklore.Info: www.facebook.com/salsicciaspinazzola