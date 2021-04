Sport nelle aree pubbliche all'aperto, definite le linee guida in V Commissione

«Durante la penultima V Commissione abbiamo definito le linee guida di indirizzo, i criteri e le modalità per la realizzazione di attività sportive e attività motorie nelle aree pubbliche all'aperto. Questa iniziativa nasce dal bisogno di supportare le associazioni sportive e dare la possibilità a tutti i cittadini di riprendere l'attività motoria in sicurezza». Sono le parole del consigliere di maggioranza di Puglia Verde e Solidale, Luca Morollo, fautore della proposta.«Ringrazio personalmente i consiglieri di maggioranza e opposizione (Lia Parente, Federica Cuna, Pasquale De Toma e Erika Laurora) per aver accolto la mia proposta e per aver lavorato a migliorarla ed integrarla. Ora la proposta è al vaglio del Sindaco Amedeo Bottaro in quanto assessore allo sport e del Dirigente Alessandro Attolico».