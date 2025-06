Star Talent 2025: giovani voci in finale l’8 giugno a Trani

Domenica 8 giugno prima grande serata di emozioni. Infatti si svolgerà la Finale dello Star Talent dedicata alle categorie Baby (da 5 a 12 anni) e Junior (da 13 a 16 anni). Il rinomato concorso, dunque, che nella stagione 2024/2025 ha celebrato il suo 10° anno dedicato al talento emergente, si prepara a vivere un momento cruciale con il pubblico già in trepida attesa per le fasce più piccole di cantanti.Questo talent, spin-off della più famosa Nota d'Oro alle soglie della 37^ edizione, ha conquistato grandi e piccoli grazie alla sua capacità di valorizzare gli artisti. La kermesse dell'8 giugno si svolgerà presso "Dorado Pizzeria" SP 130 a Trani con inizio alle 19:30 e trasmessa in diretta Facebook sulla pagina NOTA D'ORO Festival Canoro. L'organizzazione è a cura di AS Communication in partnership con l'APS Le Vie dei Girasoli.La serata finale sarà condotta da Aldo Scaringella, organizzatore e direttore artistico del festival, e dalla presentatrice Cinzia Cavuoto. Aldo Scaringella, con la sua quarantennale esperienza nel campo della musica e dell'intrattenimento porterà sul palco la sua professionalità e la sua innata passione per la musica e, insieme alla brillante Cinzia Cavuoto, si creerà un'atmosfera festosa e di grande partecipazione. L'ospite della serata sarà la cantante e performer Mina Signorile. La qualificata giuria sarà invece così composta: Anna Ciliberti: Diplomata in Pianoforte, canto moderno, musicoterapia e presidente dell'APS Le Vie dei Girasoli; Maurizio Pellegrini: Cantautore; Pinuccio Rana: giornalista pubblicista per diverse testate giornalistiche; Luka Se: autore, musicista, cantautore; Mina Signorile cantante e performer.I vincitori delle rispettive categorie parteciperanno alla Finale della 37^ Nota d'Oro a settembre. Saranno anche previsti dei voucher di partecipazione alle Semifinali.L'evento presso "Dorado Pizzeria" di Trani c'è la prenotazione tavoli obbligatoria con menù alla carta, contattando il numero 349.4297693.