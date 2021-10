Starpops per Save The Children: arriva il gelato Trenocelle firmato dallo chef Felice Sgarra

Mercoledì 27 ottobre, alle ore 17,00 a Starpops sul Lungomare Cristoforo Colombo, 120 a Trani (BT), si svolgerà la presentazione dell'iniziativa "Un Trenocelle può aiutare".Interverranno:il sindaco della città di Trani Amedeo Bottaro;lo chef Felice Sgarra assieme ai suoi fratelli Riccardo, Roberto e Mariateresa e a tutto il team di Starpops;Agnese Curri, portavoce istituzionale di Save The Children, l'Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.Quest'ultima, infatti, referente regionale dei programmi Save the Children Puglia, siglerà la collaborazione tra Starpops e Save The Children per l'iniziativa benefica per la campagna "Emergenza fame" a favore dei bambini afghani e parlerà dell'Organizzazione presente in Afghanistan da oltre trent'anni e dei progetti che lo chef stellato Felice Sgarra, assieme ai suoi fratelli e al suo team hanno deciso di sostenere attraverso la raccolta fondi. Un anno di ricavato dalle vendite del gelato andriese per antonomasia, il "Trenocelle", elaborato nelle meravigliose varianti dello chef stellato Michelin Felice Sgarra, andrà a favore di Save the Children per i bambini afghani.Alla presentazione dell'iniziativa benefica seguirà un percorso enogastronomico delle prelibatezze artigianali del caffè bistrot Starpops, un caleidoscopio di bontà "dal pane al gelato", passando per drink personalizzati (sino alle ore 19,00).