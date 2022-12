Stasera Carlo De Liso alla Locanda del Giullare: "Con la musica dò voce al mio silenzio"

Non è facile parlare di un musicista non avendo mai assistito a una sua esibizione. Ma grazie a brevi video su youtube e frame sulla pagina Facebook di Carlo De Liso si ha la sensazione di percepire quanti orizzonti possa spalancare l'arte, in questo caso la musica.Questa sera alla Locanda del Giullare il RistorArte, si esibirà questo giovane musicista barese, formatosi al conservatorio E.R. Duni di Matera grazie a un progetto ideato su misura per lui, per esaltare al meglio i suoi talenti, dal direttore Saverio Vizziello."Carlo è un ragazzo eccezionale", ci ha riferito, con orgoglio felice per i risultati raggiunti negli anni dal giovane, il maestro Vizziello - instancabile paladino della diffusione della musica tra i giovani, direttore tra l'altro dell'Orchestra Sinfonica di Matera e direttore artistico del festival Duni; "come eccezionale è la sua mamma" . Sì, una mamma che con Amore e tenacia ha cercato una strada attraverso la quale l'anima di suo figlio potesse esprimere la sua bellezza, la sua profondità, la sua essenza.Questa possibilità l'ha trovata nella musica e nel pianoforte, sin da quando era bambino. E a Matera, nello storico Conservatorio, Carlo ha potuto trovare quella che lui stesso ha definito "la voce al suo silenzio", che l'ha portato poi a esibirsi in tante Città in Italia e in televisione ma anche a ricevere prestigiosi riconoscimenti.Dunque un' ennesima occasione, quella offerta stasera della Locanda del Giullare, di dimostrare che le disabilità costituiscono opportunità di trasmettere emozioni profonde e belle, diverse ma solo nel senso di quanto diversa e variegata sia l'arte, come Michelangelo è diverso da Picasso o Mozart da un moderno rapper.Carlo è una delle prove di quanto ogni chiusura, anche quelle che l'autismo crea in un bambino, abbia nell'arte - in questo caso nella musica - la possibilità di aprire crepe, spiragli, e poi raggi di luce piena.Per prenotazioni ci si può rivolgere direttamente al ristorarte La locanda del Giullare