Stop ai veicoli a motore davanti alla villa di Trani, installato il varco elettronico

È stato installato questa mattina il nuovo varco elettronico a presidio dell'area pedonale antistante la Villa Comunale, nell'ambito di un progetto più ampio volto alla riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi urbani destinati a pedoni e ciclisti.La novità non riguarda soltanto la viabilità, ma rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile e sicura con un'attenzione particolare rivolta agli utenti vulnerabili: bambini, pedoni, ciclisti e persone con disabilità.La decisione è stata ufficializzata nella delibera di giunta approvata la scorsa settimana, dove si sottolinea come questa misura risponda all'esigenza di garantire una maggiore tutela all'interno di uno dei luoghi più frequentati della città.«Non è solo una questione di sicurezza urbana – spiega l'assessore Cecilia di Lernia – ma anche di civiltà. Abbiamo voluto restituire ai cittadini uno spazio che sia realmente fruibile da tutti, senza il pericolo rappresentato dal transito o dalla sosta selvaggia dei veicoli».Con il nuovo sistema di varco elettronico sarà infatti interdetto l'accesso alle auto, rendendo definitivamente off-limits la zona per i veicoli a motore. Contestualmente, è previsto anche un potenziamento del sistema di videosorveglianza, che garantirà un monitoraggio costante dell'area.