Stop all'autonomia differenziata

Siamo lieti che vari movimenti e partiti, compresafacciano propria una battaglia che abbiamo noigià portato, come da loro invito oggi, un mese fa in alcuni Consigli comunali dove ITC è presente, stiamo parlando dell'autonomia differenziata.Il tema del riconoscimento di maggiore autonomia alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della costituzione, si è guadagnato il centro del dibattito che riguarda le iniziative intrapreseLe tre Regioni suddette, dopo aver sottoscritto tre accordi preliminari con il Governo a febbraio 2018, hanno ampliato il quadro delle materie da trasferire rispetto a quello originariamente previsto. Nel frattempo altre regioni hanno intrapreso l'iter istituzionale per l'autonomia differenziata, essa non è una decisione del Governo Lega - M5S, ma del Governo Gentiloni che siglò una pre-intesa con le tre regioni più ricche d'Italia.che dovrà essere discusso a breve dal Parlamento, la sua realizzazione sarebbe deleteria perinfatti ci troveremmo difronte a Regioni ricche e le altre sempre più povere.La rigenerazione dell'Italia può concretizzarsi, solo, con lo sviluppo del Meridione, i cittadini devono essere trattati nello stesso modo a livello nazionale, sia per il prelievo che per i servizi erogati e di spesa.La vicenda è decisiva per il futuro dell'Italia, la maggior parte del gettito fiscale verrebbe trattenuta al Nord; allo stesso tempo tutti i cittadini devono godere del diritto all'istruzione, alla salute ecc. indipendentemente dal loro reddito. Le regioni che chiedono l'autonomia vogliono trattenersi quelli che definiscono i loro soldi oltre a quello che lo Stato spende per i servizi., ma con questa autonomia la situazione nei nostri ospedali peggiorerebbe e aumenterebbero i ricoveri di pazienti meridionali in ospedali del Nord, il divario si accentuerebbe in posti letto e attrezzature ai danni del Sud.Non è giusto trattenere nel proprio territorio i nove decimi delle tasse pagate dai propri cittadini, come le pagano tutti i cittadini italiani e trattenerli perché i più ricchi hanno più bisogni e più diritti.Cerchiamo tutti insieme,a non aggravare un assetto già precario.