Storie di mare, immigrati, pescatori, profughi:stasera a Trani Remo Croci presenta "Lontano da casa"

Stasera alle ore 19:30, Piazza Quercia, c/o il bistrot "Marchese Orangerie", Remo Croci popolare giornalista delle reti Mediaset, presenta la sua nuova fatica letteraria: "Lontano da casa" (edizioni Caffè del marinaio). Si tratta di un prezioso volumetto finemente illustrato dallo stesso autore, dedicato a tutti i marinai sambenedettesi, suoi concittadini, e alle vittime del mare in generale. In queste pagine Croci racconta le storie, osservate in prima persona, di uomini e donne, costretti ad allontanarsi dai propri territori per conquistarne altri, storie di sofferenze e di speranza. Storie di frontiere da superare. Ma emigranti sono stati anche i pescatori sambenedettesi: "ognuno con diversi obiettivi ma con l'unico scopo di conoscere l'altra parte del mondo".Ingresso liberoDialogano con l'autore il poeta Giuseppe Laurora e Vito SantoroL'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale "L'Ebanista"