Strada per strada: approvato il progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria

Strada per strada: via Falcone, via Borsellino, Via Andria (ex sp 1 Trani-Andria), via Superga, via Cappuccini, via Monte d'Alba, via Papa Giovanni, via Duchessa d'Andria (vari tratti) e via Piracci. Sono queste le strade interessate agli interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale individuate nell'ambito del progetto esecutivo, approvato per ottenere il finanziamento regionale di 1 milione di euro del Programma regionale "Strada per Strada" .Il programma di finanziamento della Regione Puglia per "manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale" assegnava a Trani precisamente una cifra di € 1.008.957,03, ed il progetto esecutivo approvato dall'amministrazione comunale è stato "articolato tenendo presente le varie criticità riscontate in materia di sicurezza stradale intervenendo sulle carreggiate in conglomerato bituminoso, su quelle in basolato calcareo/vulcanico e sulle sedi dei marciapiedi".In primis, dunque, si prevedono interventi sulle strade che abbiamo elencato, "abbisognevoli – si legge nella relazione descrittiva del dirigente dell'area Lavori pubblici, ing. Luigi Puzziferri – di totale rifacimento del manto stradale e di quelle barriere stradali atte ad impedire gravi conseguenze sull'incolumità pubblica". In particolare per il tratto comunale della ex Sp Trani-Andria, oltre al rifacimento del manto stradale si provvederà alla posa in opera di barriere stradali di sicurezza in corrispondenza delle cunette lungo la carreggiata.Interventi riguarderanno anche le carreggiate in basolato, con la rimozione dei basoli ceduti o sconnessi e l'adeguato riposizionamento, ed interventi mirati sui marciapiedi, mattonelle divelte e sconnesse.