Strade rurali, completato l'intervento

Si sono conclusi i lavori di rifacimento di alcune strade rurali nel territorio di Trani, azione programmatica finanziata nell'ambito degli investimenti su piccola scala per il miglioramento e la riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e vicinale dell'agro (fondi GAL) per il quale la Città di Trani ha beneficiato, nel corso di questa annualità, di 250mila euro.I lavori, eseguiti dalla ditta Costruzioni Fratelli Cassetta, hanno consentito la realizzazione di nuovi asfalti su un'estensione complessiva di 10 mila metri quadrati, interessando diverse frazioni dell'agro tranese: Monachelle, Petrariello, Fondola, Casalicchio II e vari tratti di strada Capricciosa.Un intervento che si somma a quello delle annualità precedenti e che ha riscosso il favore di tanti proprietari di terreni ubicati in quella fetta di territorio e che adesso hanno la possibilità di raggiungere le proprietà attraversando tratti stradali significativamente migliorati.Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante, evidenzia il proficuo lavoro svolto dagli uffici comunali ed in particolare dal dirigente del settore, Luigi Puzziferri, e dal responsabile del procedimento, Nicola Valenziano, e delinea le prossime attività: "Attraverso una variazione di bilancio approvata dalla Giunta non più tardi di ieri abbiamo definito le risorse per un intervento da 300 mila per nuovi asfalti all'interno del centro abitato. Le strade interessate sono già state individuate, sottolineo come una parte dei lavori sarà dedicata al completamento dei ripristini stradali nella zona di Sant'Angelo".