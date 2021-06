Strade sicure, dalla Regione poco più di un milione per Trani

«Nello specifico questi i finanziamenti per i comuni della provincia Barletta-Andria-Trani:

Andria 2.296.979,87 euro

Barletta 1.641.613,92 euro

Bisceglie 919.494,91 euro

Canosa di Puglia 750.656,67 euro

Margherita di Savoia 240.869,64 euro

Minervino Murge 711.635,90

San Ferdinando di Puglia 287.592,54 euro

Spinazzola 510.064,00 euro

Trani 1.008.957,03 euro

Trinitapoli 538.860,58 euro».



«Questa mattina - ha commentato Raimondo Lima, membro della direzione nazionale di Fdi - la Regione Puglia ha annunciato che stanzierà 100 milioni di euro a fondo perduto destinati ai comuni pugliesi per rifare strade, piazze e aree pedonali. Penso a Piazza Gradenico, penso a Piazza Kolbe. Penso a tutte quelle strade e marciapiedi da mettere in sicurezza. Dalla periferia al centro, c'è solo l'imbarazzo della scelta: sarebbero tutte prioritarie.

Gli amministratori e la consigliera regionale tranese di maggioranza si adoperino per reperire questi fondi di cui Trani necessita.

A partire dalla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i Comuni avranno 5 mesi di tempo per presentare uno o più progetti che, a pena di inammissibilità, siano esecutivi, quindi immediatamente cantierabili. Dall'ammissione al contributo regionale, avranno 6 mesi per indire le gare e aprire i cantieri e successivi altri 6 mesi per completare i lavori e rendicontare le spese alla Regione. All'inizio dei lavori, la Regione Puglia trasferirà ai Comuni il 70 per cento delle risorse riconosciute, il restante 30% sarà trasferito alla conclusione. Datevi da fare».

«La Regione Puglia ha stanziato 100 milioni destinati ai comuni per rendere le strade più sicure». Ad annunciarlo la consigliera regionale di Trani, Debora Ciliento.