Grande successo per l’I.C. "Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” al Concorso Musicale “Le Sarriadi” di Trani

Pioggia di riconoscimenti per l'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" di Trani, che si è distinto al prestigioso Concorso Musicale "Le Sarriadi", una manifestazione che ogni anno valorizza i giovani talenti musicali provenienti da scuole e conservatori della regione. Gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado, a indirizzo musicale, hanno brillato sia nella sezione "Solisti" che in quella di "Musica da camera", conquistando premi di assoluto rilievo.Risultati e premiatiSezione Musica da Camera• 1° Premio Assoluto (Quartetto – classe prima): Rossella Castiglia, Claudia Calefato (flauto), Caterina Acella, Aurora De Feudis (violoncello)• 2° Premio (Quartetto – classe prima): Michele Dicugno, Claudia Calefato (flauto), Francesco Zingarelli, Raffaella Cozzoli (violoncello)• 2° Premio (Sestetto): Martina Bartucci, Giulia Falconetti, Christian Caldarola (flauto), Valentina Casalino, Asia Di Marzo, Francesca Procacci (violoncello)• 2° Premio (Quintetto): Antonio Zappalà, Giorgia Mancino, Mariagiulia Raffaele (flauto), Antonio Simone, Asia Di Marzo (violoncello)Duo Pianistico• 1° Premio: Tripputi Cristina Rita – Verrigni Gabriele• 1° Premio: Tarantini Stefano – Verrigni GabrieleSezione Solisti – Flauto Traverso• 1° Premio Assoluto (Prima Media): Rossella Castiglia, Martina Bartucci• 1° Premio (Seconda Media): Christian Caldarola• 2° Premio (Seconda Media): Giulia Falconetti• 1° Premio Assoluto (Terza Media): Antonio Zappalà• 2° Premio (Terza Media): Giorgia MancinoSezione Solisti – Violoncello• 1° Premio (Prima Media): Delia Marasciuolo, Aurora De Feudis• 2° Premio (Prima Media): Caterina Acella, Raffaella Cozzoli• 2° Premio (Terza Media): Asia Di Marzo, Valentina CasalinoSezione Solisti – Pianoforte• 1° Premio Assoluto (Prima Media): Verrigni Gabriele• 1° Premio (Prima Media): Mitola Alessia, Tarantini Stefano, Toto Giorgio, Tripputi Cristina Rita• 1° Premio (Seconda Media): Cottino Giuseppe, Strippoli Giorgio• 1° Premio (Terza Media): Toto MariacarlaUn ringraziamento speciale ai docenti Michela Preziosa, Pietro Doronzo e Paola De Candia, che con competenza e passione hanno saputo guidare e ispirare i giovani musicisti. Riconoscenza e gratitudine vanno al Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Cassanelli, per la visione educativa e per il sostegno costante alla formazione musicale.Questo successo conferma l'eccellenza dell'offerta formativa dell'Istituto "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" e il ruolo di primo piano che occupa nel panorama musicale scolastico del territorio. Complimenti a tutti gli studenti per la dedizione, la passione e il talento dimostrati!