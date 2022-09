Studenti e docenti di tutta Europa alla Summer School Quantum 2022

Ha preso il via la prima edizione della scuola estiva internazionale dedicata alle tecnologie quantistiche, Quantum 2022 – Summer School on Quantum Optical Technologies, organizzata a Trani dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dalla sezione di Bari dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), in collaborazione con Auriga SRL.La scuola estiva Quantum 2022 mira a formare la nuova classe di scienziati e tecnologi quantistici, pronti ad affrontare le sfide che la cosiddetta seconda rivoluzione impone, e a consolidare la leadership Europea nel contesto delle tecnologie quantistiche di seconda generazione. Oltre 140 studenti universitari, dottorandi e giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo parteciperanno alla scuola, che sarà articolata in lezioni tematiche tenute da oltre 15 docenti di fama mondiale, provenienti da prestigiose università e centri di ricerca internazionali.La scuola offrirà una visione privilegiata delle tecnologie ottiche quantistiche, dall'imaging e dalla metrologia quantistica alla comunicazione, computazione e simulazione quantistica. I partecipanti avranno la possibilità di frequentare lezioni, prendere parte ad appassionanti gruppi di lavoro, presentare le proprie ricerche in un ambiente dinamico e stimolante.La scuola è finanziata dalla Regione Puglia tramite il bando "Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi per le annualità 2019/2020" (DGR n.862/2019), dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), dall'Università La Sapienza, da Auriga SRL e da Planetek Italia SpA, oltre che dal Comune di Trani, da Palazzo delle Arti Beltrani e dall'Associazione delle Arti.La Summer School Quantum 2022 rappresenta la prima edizione della scuola che l'Università di Bari organizzerà, ad anni alterni, in connessione con il congresso internazionale "Quantum – Quantum mechanics with atoms and photons, from foundations to applications", uno dei più importanti congressi del settore, che si svolge a Torino con cadenza biennale, organizzato dall'Università degli Studi di Torino, dall'Università degli Studi di Bari e dall'INFN. Nella sua ultima edizione, "Quantum 2019", ha visto la partecipazione di oltre 300 scienziati da tutto il mondo e ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica Italiana.La Summer School Quantum 2022 è dedicata alla memoria del prof. Franco Selleri, per ricordare il ruolo chiave giocato dalla fisica barese nelle ricerche sui Fondamenti della Meccanica Quantistica, e il contributo che questo fisico di fama internazionale ha dato all' avvio degli studi sui quali si basa l'odierna rivoluzione tecnologica quantistica 2.0.