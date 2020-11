Sul velluto la prima riunione di Giunta Comunale

E' andata sul velluto la prima riunione della Giunta Comunale dell'era Bottaro-bis questa mattina a Palazzo di Città, mentre i primi screzi si sono registrati nella riunione dei capigruppo consiliari, convocata in vista del consiglio comunale che dovrebbe tenersi lunedì 30 novembre prossimo.La squadra di assessori unita e compatta ha approvato tutti i provvedimenti all'ordine del giorno, fra cui la presa d'atto per la composizione delle deleghe della giunta, quello della riapertura dei termini per ottenere le agevolazioni Tari, e le modifiche della pianta organica. Vecchi e nuovi assessori hanno mostrato ampia condivisione sui temi e sulle decisioni prese.Non è andata proprio così invece nella riunione dei capigruppo, con Patrizia Cormio del Pd che pare abbia avuto non poche perplessità sulla documentazione riguardante il Piano del diritto allo studio, a causa di una mancata condivisione preliminare. Cosa ne penserà l'assessore Francesca Zitoli? Ma tant'è: quel Piano sarà fra i punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.