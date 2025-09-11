Suona la prima campanella: a Trani un rientro a scuola tra scaglionamenti e novità

Ci siamo, si avvia l'anno scolastico 2025/2026 per la maggior parte degli istituti che aprirà i cancelli venerdì 12 settembre. A dare il via saranno il secondo circolo Petronelli, il quarto circolo Beltrani, l'istituto comprensivo Rocca-Bovio-Palumbo (con la cerimonia ufficiale di benvenuto alla sede "D'Annunzio" a cui parteciperà anche il sindaco Amedeo Bottaro), l'Aldo Moro (sede centrale) e il liceo De Sanctis (sede centrale).Seguiranno, lunedì 15 settembre, gli alunni del primo circolo De Amicis, della scuola media Baldassarre e dell'indirizzo di Scienze Umane del liceo De Sanctis. La campanella suonerà infine martedì 16 settembre per gli studenti del settore Moda e Audiovisivo dell'istituto Aldo Moro, nella sede dell'ex Cosmai in piazza Plebiscito.Quello che inizia non sarà un anno come gli altri. Sui banchi di scuola si affacceranno infatti le prime, concrete, novità legate alle riforme della scuola e ai fondi del PNRR. Molti istituti tranesi sono interessati da progetti di edilizia e innovazione digitale, con nuove aule, laboratori e strumenti tecnologici pronti a entrare a regime.Sul piano didattico, quest'anno vedrà il consolidamento di nuove figure professionali, come il docente tutor, pensato per orientare e supportare gli studenti delle scuole superiori nel loro percorso di studi e nelle scelte future. Si rafforzeranno inoltre i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), con un'attenzione sempre maggiore al collegamento tra scuola e mondo del lavoro. Un anno, dunque, che si preannuncia di transizione e rinnovamento, con l'obiettivo di rendere la scuola un luogo sempre più moderno, inclusivo e capace di preparare i cittadini del domani.