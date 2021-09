Suona la prima campanella al Liceo "Vecchi": in cattedra Francesco Giorgino

Lunedì 20 settembre alle ore 11.30, presso la sede del Liceo Scientifico "V.Vecchi" di Trani, si inaugura l'anno scolastico della "ripartenza" con un relatore d'eccezione sul tema "La notiziabilità nell'ecosistema comunicativo digitale".Terrà, infatti, una lectio, agli studenti delle quinte classi, sull'argomento attualissimo e coinvolgente della comunicazione, Francesco Giorgino, giornalista e docente universitario: volto amato del Tg1, ne conduce l'edizione delle 20 nonchè le trasmissioni di approfondimento della testata.E' professore di Content Marketing e Brand Storytelling al Corso di laurea magistrale in Marketing della LUISS ed insegna anche Newsmaking al Dipartimento di Scienze politiche dell'Ateneo.E' il direttore del Master in Comunicazione e Marketing politico ed istituzionale della LUISS School of Government.Autore di decine di saggi sui temi della comunicazione, del giornalismo, della politica e del marketing, è componente della Società italiana di Sociologia. Il liceo Vecchi, che ha già ospitato in occasione della tradizionale inaugurazione dell'anno scolastico, prestigiosi relatori, come il prof. Luigi Ambrosio, Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, intende favorire l'incontro e l'interazione degli studenti con personalità eccellenti, e, in questo caso, col giornalista Rai Francesco Giorgino, affinchè i giovani traggano stimolo e ispirazione, anche a fini orientativi, per il loro futuro universitario e professionale.Nel corso della sua lectio saranno affrontati dall'illustre relatore temi di altissimo profilo, quali: ecosistema comunicativo; informazione senza giornalismo e giornalismo senza informazione; le fake news; valori, fattori, criteri di notiziabilità : come vengono scelte le notizie.L'incontro si svolgerà, presso la sede del Liceo Scientifico V. Vecchi, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, soprattutto, per le misure di distanziamento da garantire sia in spazi statici sia in spazi dinamici.