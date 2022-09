Suona la prima campanella per centinaia di studenti tranesi

Oggi - lunedì 12 settembre – centinaia di studenti tranesi ritornano in classe. Suona la prima campanella tra le emozioni di ritrovare vecchi e nuovi compagni e per qualcuno con la novità di intraprendere una nuova avventura.Il rientro in classe dopo due anni di pandemia e dal marzo 2020 alle prese con il distanziamento, con mascherine, con l'intervello seduti e tanti altri provvedimenti adottati dal governo per cercare di tenere sotto controllo i contagi. Ma da quest'anno si ritorna al passato: niente mascherine per il rientro in classe e niente didattica a distanza nemmeno per chi risultasse positivo al covid: gli alunni positivi dovranno stare a casa fino a che non saranno negativi ma non potranno seguire le lezioni da remoto.Il cambio di rotta rispetto agli ultimi anni è evidente: dalle strategie di contrasto della diffusione dell'infezione da covid-19 si passa infatti a strategie di mitigazione e prevenzione. Filo conduttore e presupposto delle nuove misure è quello di garantire la frequenza scolastica in presenza. L'uso di mascherine Ffp2 viene ora previsto a scuola solo per alunni o personale scolastico in situazione di fragilità. Da oggi addio anche ai controlli con la misurazione della temperatura prima di entrare a scuola.