“SuperTrani”, il 10 e l’11 settembre la prima fiera del fumetto e del gioco a Trani

"La Fumetteria" di Iadaresta Fabio (via Nicola de Roggiero, 90 Trani) con il Patrocinio del Comune organizza per la prima volta in assoluto a Trani la fiera del fumetto e del gioco denominata "SuperTrani"."SuperTrani" si terrà il 10 e l'11 settembre presso il palazzetto Sportivo Pala Assi in via Falcone.La fiera nasce da un'idea dello Staff de "La Fumetteria" per finalizzare un progetto nato nel 2017 che punta alla valorizzazione del mondo dei fumetti e del gioco e al contempo alla valorizzazione del territorio locale con una rappresentazione culturale diversa dalle solite. Nasce inoltre per soddisfare l'esigenza di una community di ogni età che, soprattutto post pandemia, è in continuo aumento e desiderosa che nella propria città ci sia una fiera che li rappresenta e li riunisca in un solo luogo."SuperTrani" cerca di strizzare l'occhio alle nuove generazioni, ma si rivolge ad un pubblicoeterogeneo; a differenza di quanto comunemente si possa pensare, il mondo dei fumetti e dei giochi appassiona bambini e adulti di ogni estrazione sociale.L'anima di "SuperTrani" non è meramente commerciale, l'evento offre infatti molti contenuti dall'alto valore culturale e artistico e per questa prima edizione l'ingresso alla fiera sarà gratuito!"SuperTrani" inizierà sabato 10 settembre (dalle 12 alle 22) dove si alterneranno dimostrazioni di giochi da tavolo e di giochi di carte collezionabili come Magic e Pokémon oltre agli stand dei vari artisti partecipanti, interviste e workshop. La giornata si concluderà con una parte dedicata all'hip-hop con vari ospiti: Dj Gaetano Procacci, Crew di breakdance e rapper: Bruno Bug, Sad Lovell, Strayed, Hurreezy, fino a concludersi in una battle freestyle.Durante la giornata di domenica 11 settembre (dalle 10 alle 21) continueranno le dimostrazioni di giochi da tavolo e carte con l'implementazione di un contest fotografico di cosplay a premi, consistente nel travestirsi da personaggi di videogiochi, fumetti, cartoni animati, film o letteratura fantasy, ecc…Nella stessa giornata inoltre si potranno visitare vari stand di artisti e si potrà assistere a vari workshop, talk-show, interviste, esibizioni musicali, presentazioni di libri e fumetti.La giornata infine si concluderà con un live di musica KPOP (QTDream & Kapulia Pop) e la premiazione del contest fotografico di cosplay.Per entrambe le giornate l'ingresso sarà gratuito.Per il programma completo potete visitare la pagina Instagram "fiera_supertrani" o rivolgervi direttamente presso "La Fumetteria" in via Nicola de Roggiero, 90 a Trani.