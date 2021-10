Sventati dalle guardie campestri di Trani altri furti di uva

Social Video 3 minuti Sventato furto nelle campagne tranesi

È stato grazie all'ormai abituale giro di perlustrazione a piedi che oramai le guardie campestri sono solite fare nelle ore notturne nelle campagne di Trani - e in particolare in questo periodo nei vigneti - che ieri notte, in contrada Muridano, è stato scoperto un varco tagliato da un recinto dai soliti ladri di uva, evidentemente realizzato al fine di procurare l'accesso e l'uscita da un tendone, con cassette di uva da trafugare.Il presidente Peppino Nardò continua a testimoniare l'azione senza sosta delle guardie campestri a difesa del territorio e del lavoro dei produttori della zona .