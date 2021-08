Sventati furti d'uva da tavola grazie all'intervento delle Guardie Campestri di Trani

Le Guardie Campestri di Trani, nell'ambito di attività connesse al contenimento dei furti nelle aree rurali, stanno eseguendo dei controlli straordinari del territorio volti alla difesa delle proprietà terriere degli associati.In tale contesto si inquadra il rinvenimento nell'agro di Trani di diverse casse stracolme di pregiata uva da tavola pronte da essere portate via e che sarebbero poi finite sul mercato nero.I ladri, infatti, in lontananza, dopo aver probabilmente notato la presenza dell'autovettura in servizio perlustrativo e, per evitare guai peggiori, avranno pensato di abbandonare la refurtiva nella speranza di poterle successivamente recuperare.Speranza vana perché le guardie hanno hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine per procedere alla restituzione della refurtiva ai legittimi proprietari.