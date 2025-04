"Sventato blitz in Consiglio comunale", Vito Branà scrive sul social

Social Video 12 minuti Vito Branà - Movimento 5 Stelle - intervista Tonino Lacalamita

Si è tenuto lo scorso 16 aprile il Consiglio Comunale dellafra i punti all'ordine del giorno c'era "L' APPROVAZIONE II NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025-2027" riguardante la procedura di assunzione di un Dirigente Tecnico in AMIU, in via sperimentale per tre anni, che per quanto si legge non avrebbe avuto alcun impatto economico sul bilancio della stessa municipalizzata.Sul tema abbiamo intervistato il Consigliere comunalecapogruppo del Movimento 5Stelle, che si è opposto da subito alla approvazione del provvedimento: "L'ho fatto- ha detto - dopo aver letto la relazione dei i Revisori dei Conti di AMIU" , perchè c'erano alcuni aspetti che non lo convincevano, questioni riprese in sede di intervista, dove è stato considerata anche la correlata questione della TARI: "La tassa comunale che - ha detto Branà - malgrado Trani sia fra le città più virtuose (comune riciclone) ogni anno aumenta".La questione scrivevamo non ha convintoche prima ha posto una pregiudiziale sul provvedimento e successivamente all'intervento del Segretario Generale di Comune, ha chiesto che se ne discutesse nel merito, con la conseguenza che il provvedimento in esame è stato ritirato dalla maggioranza, perchè : "Non è stato articolato, nella delibera di approvazione, quanto è stato invece detto da me al microfono - ha detto il V.Sindaco- che è effettivamente l'atto di indirizzo che questa Giunta chiede al Consiglio Comunale (..). Trattandosi di un provvedimento che necessita di una piena cognizione su quello che si va a deliberare l'Amministrazione lo ritira, per poi ripresentarlo al prossimo consiglio."Questo il post del Consiglierepubblicato ieri subito dopo il Consiglio Comunale."Oggi uno dei punti in consiglio era l'introduzione di un dirigente all'interno di Amiu per un periodo sperimentale di 3 anni. A quanto detto nella relazione questa figura servirebbe a migliorare il funzionamento dell'azienda e senza incremento di costi. Sono intervenuto affermando che se i costi non vengono variati, vuole dire che sono stati ridotti altri costi. In media una figura di questo tipo ha un costo per l'azienda di 80 Mila euro annuo a salire. Quindi 240 Mila euro a salire per i prossimi 3 anni. Quindi, se vuole, l'Amiu può ridurre i costi!! Infatti ha un budget di "consulenze dirette" per 120 Mila euro. E fino ad oggi come ha fatto a funzionare Amiu senza dirigente? E soprattutto LA TARI non scende (anzi aumenta) da anni. Come giustifichiamo ai cittadini la creazione di una nuova "poltrona" quando non facciamo scendere la Tari nonostante ci impegnano tutti per fare una raccolta differenziata degna di questo nome? BENE IL PROVVEDIMENTO È STATO RITIRATO e questo mi ha reso orgoglioso di essermi opposto a questo ennesimo "schiaffo" nei confronti di noi tutti!"