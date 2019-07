“Sveva Classica 2019”: concerto per pianoforte e orchestra in ricordo del maestro Aldo Ciccolini

Si terrà a Trani, a Palazzo delle Arti "Beltrani" il 25 luglio prossimo la prima edizione di "Sveva Classica 2019". Diretta dal Maestro Marcello Cormio, Direttore d'Orchestra tranese di chiara fama, ormai da 13 anni negli USA, l'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari si esibirà con i pianisti vincitori di una selezione interna finalizzata a un evento di alto livello artistico e culturale. La Fondazione European Arts Academy "Aldo Ciccolini" realizzerà, infatti, con il progetto "Sveva Classica" una serie di manifestazioni musicali di elevato livello che interesserà le tre città più grandi della Provincia BAT.Nel 2019 si comincia con Trani e si proseguirà con Andria nel 2020 e con Barletta nel 2021. L'obiettivo della Fondazione European Arts Academy "Aldo Ciccolini" è quello di valorizzare i migliori giovani pianisti nel panorama artistico nazionale ed internazionale. Il connubio tra musica e patrimonio storico artistico costituisce un valore aggiunto a questa iniziativa che potrà avvalersi di scenari naturali ed architettonici particolarmente suggestivi come i Castelli federiciani di Trani, Andria e Barletta. Un modo per rendere omaggio anche all'eclettico e lungimirante Imperatore Federico II di Svevia.presieduta dalla dott.ssa Elisabetta Papagni, ha ricevuto il patrocinio della Città di Trani, della Provincia BAT, del Polo Museale della Puglia e del Distretto 2120 del Rotary International. Al pianoforte si esibiranno i due vincitori del Concorso Sveva Classica 2019,che debutteranno con, in pagine di grande difficoltà tecnica e interpretativa.I biglietti (20,00 euro, 15,00 euro e 5,00 euro) sono disponibili presso il Palazzo delle Arti Beltrani, tel. 0883 500044, (dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00).