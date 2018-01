Sviluppo del territorio, anche Trani avrà il suo Distretto urbano del commercio

Dopo Bisceglie, anche Trani avrà il suo Distretto urbano del commercio. Obiettivo della neo associazione sarà quello di perseguire politiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione commerciale e i servizi al cittadino. A collaborare con il Comune sarà la Regione Puglia e le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti.Il programma prevede la valorizzazione del commercio e del turismo attraverso il marketing territoriale, attività culturali e di promozione e la qualificazione dei servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica. Sarà definito un programma di interventi finalizzato ad aumentare l'attrattività commerciale, turistica e il rilancio dei consumi nel Comune di Trani. Tra gli obiettivi anche lo sviluppo di una cultura digitale e l'aumento del livello di sicurezza in città.Il provvedimento, con 18 voti favorevoli (astenuti Cinquepalmi, Procacci e Di Lernia), è stato approvato con un'urgenza non indifferente, considerata la scadenza del 19 gennaio per avviare la richiesta di finanziamento.