Svolta storica per la musica a Trani: la "Mascagni" diventa Banda Cittadina e inaugura il Festival in Cassa Armonica

È una domenica destinata a restare nella storia musicale della città quella che attende Trani ilalle ore 12:00 dopo la parata cittadina, in occasione dell'apertura della seconda edizione del festival "Risuoni della Cassa Armonica", la storica Associazione "Pietro Mascagni" non si limiterà a suonare, ma rinascerà ufficialmente sotto una nuova veste istituzionale. Dopo oltre 35 anni, infatti, Trani torna ad avere un proprio concerto bandistico ufficiale. Grazie al patrocinio e all'autorizzazione all'uso dello stemma comunale, l'associazione assume la denominazione di, colmando un vuoto durato decenni e diventando ambasciatrice musicale della città in Puglia e nel Sud Italia. L'evento, inserito nel cartellonee organizzato in sinergia trasi terrà presso la. Qui verrà svelato il manifesto della Stagione Artistica 2026, che recherà finalmente il nuovo nome.Per celebrare questo traguardo, la bacchetta del— colonna portante del sodalizio e fresco di celebrazioni per i suoi 60 anni di attività — guiderà l'orchestra in un repertorio ricco di significato. Spiccano l'omaggio a(nell'80° anniversario della morte) con l'esecuzione di Cavalleria Rusticana, e il tributo alle radici tranesi dicon Libertango, eseguito proprio nel piazzale a lui dedicato. Il programma spazierà inoltre dalla lirica classica (Bellini, Von Suppè) alle sonorità moderne di Shostakovich, Kander e Livio Minafra, promettendo una serata di grande emozione e orgoglio cittadino.