Svolta storica per la musica a Trani: la "Mascagni" diventa Banda Cittadina e inaugura il Festival in Cassa Armonica
Domenica 7 dicembre il debutto con la nuova denominazione dopo oltre 35 anni, sotto la direzione del M° Di Puppo
Trani - domenica 7 dicembre 2025 8.39
È una domenica destinata a restare nella storia musicale della città quella che attende Trani il 7 dicembre 2025, alle ore 12:00 dopo la parata cittadina, in occasione dell'apertura della seconda edizione del festival "Risuoni della Cassa Armonica", la storica Associazione "Pietro Mascagni" non si limiterà a suonare, ma rinascerà ufficialmente sotto una nuova veste istituzionale. Dopo oltre 35 anni, infatti, Trani torna ad avere un proprio concerto bandistico ufficiale. Grazie al patrocinio e all'autorizzazione all'uso dello stemma comunale, l'associazione assume la denominazione di Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" Città di Trani, colmando un vuoto durato decenni e diventando ambasciatrice musicale della città in Puglia e nel Sud Italia. L'evento, inserito nel cartellone "Le vie del Natale" e organizzato in sinergia tra Comune, Palazzo delle Arti Beltrani e Associazione delle Arti, si terrà presso la Cassa Armonica della Villa Comunale. Qui verrà svelato il manifesto della Stagione Artistica 2026, che recherà finalmente il nuovo nome.
Per celebrare questo traguardo, la bacchetta del Maestro Prof. Michele Di Puppo — colonna portante del sodalizio e fresco di celebrazioni per i suoi 60 anni di attività — guiderà l'orchestra in un repertorio ricco di significato. Spiccano l'omaggio a Pietro Mascagni (nell'80° anniversario della morte) con l'esecuzione di Cavalleria Rusticana, e il tributo alle radici tranesi di Astor Piazzolla con Libertango, eseguito proprio nel piazzale a lui dedicato. Il programma spazierà inoltre dalla lirica classica (Bellini, Von Suppè) alle sonorità moderne di Shostakovich, Kander e Livio Minafra, promettendo una serata di grande emozione e orgoglio cittadino.
