Tabellone pubblicitario giace sull'asfalto in via Falcone: cosa si aspetta ad intervenire?

Atto vandalico o cattiva manutenzione? Probabilmente entrambi ma sta di fatto che il tabellone pubblicitario che giace a terra da ieri in via Falcone, nei pressi dell'ingresso del Palazzetto dello sport, è un rischio per i passanti. Fino a ieri sera la plancia era poggiata ad un tronco di albero mentre stamattina è riversa a terra con annessi pali tagliati, a testimonianza che qualcuno si sia divertito a spostarla. Inutile dire che per evitare spiacevoli episodi sarebbe opportuno che l'impianto venga rimosso in breve tempo. Cosa o chi ne abbia causato la caduta non è dato di saperlo: forse l'azione di qualche vandalo come spesso accade per altri beni pubblici o la scarsa manutenzione a dimostrazione delle tracce di ruggine sull'asfalto.