Taglio del nastro al PTA di Trani, riqualificato il Centro Dialisi ora un fiore all'occhiello della sanità territoriale

A Trani oggi, 4 giugno , un importante passo avanti per i servizi sanitari territoriali: l'inaugurazione del riqualificato Centro Dialisi presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) . La cerimonia ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, a testimonianza dell'importanza dell'evento. Presenti l'assessora regionale ai trasporti Debora Ciliento , il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro , il Commissario straordinario ASL BT Tiziana Dimatteo , il Direttore Sanitario ASL BT Alessandro Scelzi , il Direttore Amministrativo ASL BT Ivan Viggiano , e la Direttrice UOC Nefrologia e Dialisi Tiziana Piccolo. L'inaugurazione odierna segue la conclusione di significativi lavori di rifacimento e adeguamento che hanno interessato sia l'area a parcheggio, a servizio sia del riqualificato Centro Dialisi che del preesistente Servizio Trasfusionale, sia la palazzina che ospiterà la nuova struttura.

La Dott.ssa, Commissario Straordinario della ASL BT, ha colto l'occasione per sottolineare l'evoluzione del PTA di Trani: "È passato più di un decennio dall'avvio della riconversione dell'ospedale di Trani e in questi lunghi anni il Presidio Territoriale di Trani è diventato un, un esempio virtuoso di riorganizzazione dell'assistenza territoriale, un modello studiato ovunque, indagato nella sua organizzazione e nel suo sviluppo", elencando poi i numerosi servizi attivati nel tempo: "Negli anni il PTA è stato sempre potenziato accogliendo il primo CPT della provincia con 10 medici di medicina generale, un day service chirurgico, un day service oculistico, un servizio di radiologia e di senologia all'avanguardia e dotato di moderne apparecchiature, un servizio di oncoematologia, un poliambulatorio territoriale, un punto prelievi, un servizio consultoriale, un punto di primo intervento, un centro unico di prenotazione." "Guardando al futuro, il PTA di Trani - ha annunciato il Commissario Straordinarioè destinato a crescere ulteriormente, stiamo realizzando congià stanziati unamentre con irealizzeremo unae un".Il nuovo Centro Dialisi, con i suoi, rappresenta l'ennesima conferma di come il PTA di Trani sia un'eccellenza al servizio della comunità, con un servizio che potrà essere utilizzato anche da utenti/turisti che avranno necessità di essere dializzati, una struttura questa a valore aggiunto non solo per i residenti. L'inaugurazione del riqualificato Centro Dialisi consolida il ruolo del PTA di Trani come modello di sanità territoriale efficiente e integrata, capace di rispondere ai bisogni complessi della popolazione e di attrarre anche utenti da fuori, rafforzando l'offerta sanitaria della provincia.