Taniche e rifiuti speciali abbandonati nelle campagne tranesi

Taniche e rifiuti speciali abbandonati in campagna: ci troviamo in contrada Gesù Maria, in territorio tranese, divenuta luogo perfetto per lo smaltimento illecito di questi rifiuti il cui sversamento è un pericolo per l'ambiente e la salute.A denunciarlo è il consigliere comunale Michele Centrone della lista civica Filiberto Palumbo: «Ho contattato prima di tutto Amiu, i cui operatori però non possono rimuovere questi rifiuti perché speciali. Così ho interpellato la polizia municipale: dopo un sopralluogo hanno dovuto chiedere l'intervento da parte della Provincia perché la strada è provinciale, ma ad oggi, dopo più di una settimana, i rifiuti speciali sono ancora lì. A questo punto mi chiedo: è questo il bene che i nostri amministratori vogliono agli agricoltori tranesi?».